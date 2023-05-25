UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ідеальна пара. У Резнікова підтвердили "зустріч" корабля РФ з українським дроном

Фото: російський корабель "Іван Хурс" (kchf.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони підтвердило "зустріч" російського корабля "Іван Хурс" з українським безпілотником. Інцидент стався 24 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter.

"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!" - йдеться в повідомленні.

Атака на російський корабель

Напередодні з'явилися повідомлення про те, що російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зазнав нападу з боку дронів. Інформація про це поширилася в мережі.

Пізніше Міністерство оборони РФ підтвердило факт спроби атаки безпілотників на судно. У своїх заявах вони звинуватили Україну в цьому інциденті. Представники російського відомства заявили, що всі засоби, використані для атаки на корабель, були знищені. Однак, вони представили відео, яке нібито демонструє знищення одного з катерів.

"Іван Хурс"

"Іван Хурс" являє собою перше послідовне розвідувальне судно зв'язку Російської Федерації. Його основні функції включають радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу. Корабель входить до складу Чорноморського флоту Росії і був спущений на воду лише у 2017 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України