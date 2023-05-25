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Идеальная пара. У Резникова подтвердили "встречу" корабля РФ с украинским дроном

Фото: российский корабль "Иван Хурс" (kchf.ru)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны подтвердило "встречу" российского корабля "Иван Хурс" с украинским беспилотником. Инцидент произошел 24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Twitter.

"Когда российский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!" - говорится в сообщении.

Атака на российский корабль

Накануне появились сообщения о том, что российский разведывательный корабль "Иван Хурс" был подвергнут нападению со стороны дронов. Информация об этом распространилась в сети.

Позднее Министерство обороны РФ подтвердило факт попытки атаки беспилотников на судно. В своих заявлениях они обвинили Украину в этом инциденте. Представители российского ведомства заявили, что все средства, использованные для атаки на корабль, были уничтожены. Однако, они представили видео, которое якобы демонстрирует уничтожение одного из катеров.

"Иван Хурс"

"Иван Хурс" представляет собой первое последовательное разведывательное судно связи Российской Федерации. Его основные функции включают радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. Корабль входит в состав Черноморского флота России и был спущен на воду лишь в 2017 году.

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