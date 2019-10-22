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Idea Bank выставили на продажу

Новости » Финансы    22.10.2019 - 17:02
Idea Bank выставили на продажу
Фото: иллюстративное фото (Idea Bank)

Idea Bank может получить нового владельца в I квартале 2020 года

Польский холдинг выставил на продажу украинский Idea Bank. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо акционера банка Getin Holding S.A.

Сообщается, что Getin Holding S.A. подписал письмо о намерениях с фондом прямых инвестиций, в котором фонд выразил желание купить 100% акций Idea Bank, а также до 100% ООО "Нью Финанс Сервис".

Покупатель проведет шестинедельный аудит и юридическую экспертизу (due diligence), и в случае положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции. Кому продадут Idea Bank, не сообщается. В соответствии с графиком, установленным в письме о намерениях, сделку могут закрыть в первом квартале 2020 года.

Idea Bank (Украина) является одним из первых коммерческих банков в Украине, был основан 1989 году под названием "Прикарпатлісбанк". Позже неоднократно менял название: в 1995 на "Прикарпаття", в 2007 на "Плюс Банк", с 2011 года имеет нынешнее название - Idea Bank.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процедуру ликвидации "Брокбизнесбанка", который принадлежал олигарху Сергею Курченко.

Ранее также стало известно, что Фонду гарантирования вкладов вернули имущество на более 100 млн гривен.

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