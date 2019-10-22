Idea Bank виставили на продаж

Фото: ілюстративне фото (Idea Bank)

Idea Bank може отримати нового власника в I кварталі 2020 року

Польський холдинг виставив на продаж український Idea Bank. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист акціонера банку Getin Holding S. A.

Повідомляється, що Getin Holding S. A. підписав лист про наміри з фондом прямих інвестицій, в якому фонд висловив бажання придбати 100% акцій Idea Bank, а також до 100% ТОВ "Нью Фінанс Сервіс".

Покупець проведе шеститижневий аудит і юридичну експертизу (due diligence), і в разі позитивного результату погодить умови даної транзакції. Кому продадуть Idea Bank, не повідомляється. У відповідності з графіком, встановленим у листі про наміри, угоду можуть закрити у першому кварталі 2020 року.

Idea Bank (Україна) є одним з перших комерційних банків в Україні, був заснований 1989 році під назвою "Прикарпатлісбанк". Пізніше неодноразово змінював назву: у 1995 на "Прикарпаття", у 2007 на "Плюс Банк", з 2011 року має нинішню назву - Idea Bank.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процедуру ліквідації "Брокбізнесбанку", який належав бізнесменові Сергію Курченку.

Раніше також стало відомо, що Фонду гарантування вкладів повернули майно на понад 100 млн гривень.