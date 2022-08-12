ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ICC призывает правительство не вводить дополнительные пошлины на валюту

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 13:58
ICC призывает правительство не вводить дополнительные пошлины на валюту Фото: ICC призывает правительство не вводить дополнительные пошлины на валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC) выступает против и требует от правительства не внедрять 10% сбор на валютообменные операции для покупки импортных товаров и услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ICC к премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Нацбанка Кириллу Шевченко и главе налогового комитета Даниилу Гетманцеву.

"Необоснованное введение дополнительных пошлин и сборов на импорт в условиях войны приведет к росту объемов контрабанды, черного рынка валюты, бартерных отношений и тенизации экономики",- говорится в письме.

По словам экспертов ICC, это приведет также к риску полной остановки перерабатывающей промышленности, включая стратегические отрасли, ведь значительная часть ресурсов, оборудования, комплектующих и услуг промышленность импортирует и оплачивает валютой. Результатом станет снижение налоговых поступлений в бюджет и массовые сокращения.

Среди других негативных последствий ICC называет усиление девальвации гривны из-за падения поступлений от экспорта, ускорение инфляции, осложнения послевоенного восстановления украинской экономики и ухудшения отношений с ЕС, Великобританией и США.

Напомним, ранее инициативу по "импортному" налогу раскритиковал член президиума Совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский. По его словам, это решение приведет к росту инфляции и росту объемов контрабанды, в то время, как украинская промышленность может окончательно прийти в упадок.

В свою очередь, исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко заявила, что от введения налога на импорт пострадает как украинский бизнес, продукция которого потеряет конкурентоспособность как на мировом рынке, так и населения, которому придется платить больше за товары и услуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валютный рынок Налоги
NEWS
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей