ICAO после спецзаседания объявила о начале расследования посадки "самолета Протасевича"

Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о начале расследования после посадки самолета с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске. Организация собирается выяснить, было ли нарушено каким либо государством международное авиационное право.

Об этом говорится в заявлении ICAO по итогам специального заседания .

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - говорится в заявлении организации. Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в ходе расследования по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности.

Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву. Самолет посадили, чтобы белорусские силовики задержали двух пассажиров - основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

РБК-Украина писало, Великобритания призывала провести чрезвычайную встречу ICAO в связи с инцидентом с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.