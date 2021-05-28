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ICAO после спецзаседания объявила о начале расследования посадки "самолета Протасевича"

Автор: РБК-Украина

Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о начале расследования после посадки самолета с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске. Организация собирается выяснить, было ли нарушено каким либо государством международное авиационное право.

Об этом говорится в заявлении ICAO по итогам специального заседания.

Президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано отметил необходимость установить все факты инцидента.

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - говорится в заявлении организации.

Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в ходе расследования по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности.

Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву. Самолет посадили, чтобы белорусские силовики задержали двух пассажиров - основателя Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

РБК-Украина писало, Великобритания призывала провести чрезвычайную встречу ICAO в связи с инцидентом с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

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