ICAO після спецзасідання оголосила про початок розслідування посадки "літака Протасевича"

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оголосила про початок розслідування після посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем у Мінську. Організація збирається з'ясувати, чи було порушено будь-якою державою міжнародне авіаційне право.

Про це йдеться в заяві ICAO за підсумками спеціального засідання .

"Рада вирішила провести розслідування цієї події з метою встановлення фактів події і розуміння того, чи мало місце будь-яке порушення будь-якою державою - членом ICAO Міжнародного авіаційного права, в тому числі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказької конвенції)", - йдеться в заяві організації. Рада також закликала всі держави-члени ICAO та інші відповідні зацікавлені сторони співпрацювати в ході розслідування щодо встановлення фактів в інтересах забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції в Литву. Літак посадили, щоб білоруські силовики затримали двох пасажирів - засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

РБК-Україна, Великобританія закликала провести надзвичайну зустріч ICAO у зв'язку з інцидентом з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську.