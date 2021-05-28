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ICAO після спецзасідання оголосила про початок розслідування посадки "літака Протасевича"

Автор: РБК-Україна

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оголосила про початок розслідування після посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем у Мінську. Організація збирається з'ясувати, чи було порушено будь-якою державою міжнародне авіаційне право.

Про це йдеться в заяві ICAO за підсумками спеціального засідання.

Президент Ради ICAO Сальваторе Шаккітано наголосив на необхідності встановити всі факти інциденту.

"Рада вирішила провести розслідування цієї події з метою встановлення фактів події і розуміння того, чи мало місце будь-яке порушення будь-якою державою - членом ICAO Міжнародного авіаційного права, в тому числі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказької конвенції)", - йдеться в заяві організації.

Рада також закликала всі держави-члени ICAO та інші відповідні зацікавлені сторони співпрацювати в ході розслідування щодо встановлення фактів в інтересах забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь примусово посадила літак Ryanair, який летів з Греції в Литву. Літак посадили, щоб білоруські силовики затримали двох пасажирів - засновника Nexta Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

РБК-Україна, Великобританія закликала провести надзвичайну зустріч ICAO у зв'язку з інцидентом з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську.

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