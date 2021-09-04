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ICAO готовит доклад о посадке самолета с Протасевичем в Минске

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Канада, Суббота 04 сентября 2021 15:47
ICAO готовит доклад о посадке самолета с Протасевичем в Минске Фото: ICAO готовит доклад о посадке самолета с Протасевичем в Минске (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

Международная организация гражданской авиации (ICAO) анонсировала доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Результаты доклада будут опубликованы уже в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Совет организации, которая является специализированным учреждением ООН, будет 13 сентября проинформирован о состоянии расследования, отметили в ICAO. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда он будет обнародован раньше.

Ранее группа ICAO приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair, после посадки которого были задержаны белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Тогда группе удалось составить общую картину инцидента с посадкой самолета.

"Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - заявил тогда руководитель группы ICAO Сильвен Лефойер в Минске.

Напомним, что Латвия возбудила уголовное дело из-за вінужденой посадки самолета Ryanair в Минске. Это сделали потому, что в тот момент на борту самолета находились граждане этой страны.

Ранее сообщалось, что Европа открыла продажу билетов на самолеты в Минск.

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