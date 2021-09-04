ICAO готовит доклад о посадке самолета с Протасевичем в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) анонсировала доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича . Результаты доклада будут опубликованы уже в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Совет организации, которая является специализированным учреждением ООН, будет 13 сентября проинформирован о состоянии расследования, отметили в ICAO. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда он будет обнародован раньше.

Ранее группа ICAO приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair, после посадки которого были задержаны белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Тогда группе удалось составить общую картину инцидента с посадкой самолета.

"Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - заявил тогда руководитель группы ICAO Сильвен Лефойер в Минске.