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ICAO готує доповідь про посадку літака з Протасевичем у Мінську

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Канада, Субота 04 вересня 2021 15:47
ICAO готує доповідь про посадку літака з Протасевичем у Мінську Фото: ICAO готує доповідь про посадку літака з Протасевичем у Мінську (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) анонсувала доповідь про примусову посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Результати доповіді будуть опубліковані вже в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Рада організації, яка є спеціалізованою установою ООН, буде 13 вересня поінформована про стан розслідування, зазначили в ICAO. Якщо члени Ради погодяться з цією доповіддю, тоді вона буде оприлюднена раніше.

Раніше група ICAO приїжджала в Білорусь для розслідування інциденту з рейсом Ryanair, після посадки якого були затримані білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич і його супутниця, громадянка Росії Софія Сапега. Тоді групі вдалося скласти загальну картину інциденту з посадкою літака.

"Тепер нам потрібно уточнити ряд фактів, а також зібрати додаткову інформацію і матеріали", - заявив тоді керівник групи ICAO Сільвен Лефойер в Мінську.

Нагадаємо, що Латвія порушила кримінальну справу через суджену посадку літака Ryanair в Мінську. Це зробили тому, що в той момент на борту літака перебували громадяни цієї країни.

Раніше повідомлялося, що Європа відкрила продаж квитків на літаки до Мінська.

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