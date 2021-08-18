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Авиакомпании Европы открыли продажу билетов на рейсы в Минск: что происходит

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Минск, Среда 18 августа 2021 21:08
Авиакомпании Европы открыли продажу билетов на рейсы в Минск: что происходит Фото: европейские авиакомпании продают билеты на рейсы в Беларусь (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Несколько европейских авиакомпаний продают билеты в Минск и обратно несмотря на запрет полетов в Беларусь. В немецкой Lufthansa и польской LOT пояснили, с чем это связано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание отмечает, что билеты в Минск можно купить на сайтах авиакомпаний Lufthansa и LOT. У немецкого перевозчика их можно приобрести на рейс Минск-Франкфрут и обратно. Они запланированы на 21 и 22 сентября соответственно.

Польская компания продает билеты на рейсы Варшава-Минск и Минск-Варшава на октябрь.

На запрос издания о том, означает ли продажа билетов на рейсы в Минск отмену запрета на полеты в Беларусь представители LOT сослались на "зимнее расписание". "Однако вероятность дальнейшего прекращения полетов будет определяться действующими ограничениями. В этом случае пассажиры смогут вернуть билеты без дополнительной оплаты бронирования", - уточнил польский перевозчик.

В Lufthansa ответили, что с конца мая 2021 года избегают воздушного пространства Беларуси и рейсы Франкфурт-Минск приостановлены.

Напомним, в начале июня власти ЕС закрыли небо для белорусских авиакомпаний и запретили европейским перевозчикам пользоваться воздушным пространством Беларуси. Это произошло из-за принудительной посадки самолета, в котором находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.

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