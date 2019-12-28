Ибрагимович вернулся в "Милан"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович перешел в "Милан", за который уже выступал 2010-2012 годах. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Стороны заключили контракт до июня 2020 года с опцией продления еще на год.

По данным СМИ, швед заработает 3 млн евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 млн евро (включая бонусы).

Сам Златан после возвращения в Италию сравнил себя с дьяволом.

"Тот же Златан. Другой дьявол", - написал футболист в Twitter-аккаунте.

Златан Ибрагимович является воспитанником шведского "Мальме". На протяжении своей карьеры 38-летний форвард успел также поиграть за "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

На протяжении последних полутора лет Златан защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", а по завершении минувшего сезона стороны объявили, что не станут продлевать контракт.

Напомним, в прошлом году Ибрагимович был близок к возвращению в "Милан", но тогда переход сорвался.