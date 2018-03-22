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Ибрагимович в скором времени покинет "Манчестер Юнайтед"

НовостиСпорт    22.03.2018 - 17:47
Фото: Златан Ибрагимович (twitter.com/manutdpolls)
Фото: Златан Ибрагимович (twitter.com/manutdpolls)

Уже в ближайшее время 36-летний швед переедет в МЛС

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович в скором времени покинет клуб. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, форвард пройдtт медицинское обследование в "Лос-Анджелес Гэлакси" на этой неделе. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уже одобрил уход Ибрагимовича. Форвард уже давал комментарии касательно информации об интересе к себе со стороны американского клуба.

Ибрагимович перешел в стан "манкунианцев" летом 2016 года из "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний нападающий провел 5 матчей в английской Премьер-лиге.

Напомним, во время встреч сборной Швеции с командой из Италии за право участия в чемпионате мира 2018 года Ибрагимович заявил, что после его ухода никто не ждет многого от шведской команды.

"Манчестер Юнайтед" решил создать женскую команду по футболу Ибрагимович готов вернуться в сборную Швеции на ЧМ-2018
Теги: Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович
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