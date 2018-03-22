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Ібрагімович незабаром покине "Манчестер Юнайтед"

НовиниСпорт    22.03.2018 - 17:47
Фото: Златан Ібрагімович (twitter.com/manutdpolls)
Фото: Златан Ібрагімович (twitter.com/manutdpolls)

Уже найближчим часом 36-річний швед переїде в МЛС

Нападаючий "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович незабаром покине клуб. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією видання, форвард пройдtт медичне обстеження в "Лос-Анджелес Гелаксі" на цьому тижні. Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью вже схвалив догляд Ібрагімовича. Форвард вже давав коментарі щодо інформації про інтерес до себе з боку американського клубу.

Ібрагімович перейшов в стан "манкуніанців" влітку 2016 року з "Парі Сен-Жермен" на правах вільного агента. У нинішньому сезоні 36-річний нападник провів 5 матчів в англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, під час зустрічей збірної Швеції з командою з Італії за право участі на чемпіонаті світу 2018 року Ібрагімович заявив, що після його відходу ніхто не чекає багато чого від шведської команди.

"Манчестер Юнайтед" вирішив створити жіночу команду з футболу Ібрагімович готовий повернутися в збірну Швеції на ЧС-2018
Теги: Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович
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