Ибрагимович покинул "Лос-Анджелес Гэлакси"

"Лос-Анджелес Гэлакси" и шведский нападающий Златан Ибрагимович договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Об этом гласит заявление, опубликованное на сайте клуба.

Действующее соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего года. В 58 матчах в составе клуба 38-летний игрок забил 53 гола и совершил 15 ассистов.

Сам Ибрагимович заявил, что теперь фанаты команды "могут возвращаться к просмотру бейсбола".

"Пришел, увидел, победил. Спасибо "Лос-Анжелес Гэлакси" за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Для поклонников "Гэлакси - вы хотели Златана, я дал вам Златана. Не за что. История продолжается. Можете возвращаться к просмотру бейсбола", - написал Златан в своем Twitter.