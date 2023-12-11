Ібрагімовіч офіційно повернувся в "Мілан": яка роль легенди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

42-річний скандинав повернеться на "Сан-Сіро" в новій ролі. За роки ігрової кар'єри він двічі захищав кольори "россонері" (2011-2012, 2020-2023 рр.).

Ібрагімовіч став операційним партнером інвестиційного портфеля RedBird Capital Partners в сфері спорту, медіа та розваг. Екс-нападник "Мілана" шукатиме та оцінюватиме нові інвестиційні для компанії, консультуватиме щодо бізнес-проектів, стратегій, розбудови брендів команд. Конкретно в структурі "россонері" він займатиметься розвитком гравців, глобальним просуванням бренду, підтримкою спецпроектів на кшталт побудови нової арени.

RedBird Capital Partners контролюють 99,93% акцій "Мілана". Мажоритарним акціонером "россонері" американці стали півтора роки тому. Окрім того, в портфелі компанії перебувають бейбсольний "Нью-Йорк Янкіз" і стайня Формули-1 "Альпін".

Хто такий Златан Ібрагімовіч

Уродженець Мальме, вихованець однойменного клубу. Народився у сім'ї хорватки та боснійця, які познайомилися в Швеції після еміграції з Югославії.

Широкий загал дізнався про Ібрагімовіча, коли він перейшов до амстердамського "Аякса". Кольори нідерландського гранда захищав у 2001-2005 рр. Потім два сезони відіграв за "Ювентус", звідки перебрався в міланський "Інтер" ще на три сезони. Кампанію 2009/10 провів у лавах "Барселони".

Пізніше опинився в "Мілані" на два сезони, а в 2012-2016 рр. захищав кольори "Парі Сен-Жермен". Потім провів 1,5 роки в "Манчестер Юнайтед" і ще два в "Лос-Анджелес Гелаксі". Повернувся в "Мілан" посеред сезону 2019/20.

Ібрагімовіч ставав чемпіоном Нідерландів (двічі), Італії (5 разів – три титули з "Інтером" і два Скудетто з "Міланом"), Франції (4 рази), вигравав інші національні трофеї. На міжнародній арені здобув Суперкубок УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу з "Барсою", а в складі МЮ виграв Лігу Європи 2016/17.

У збірній Швеції виступав у 2001-2023 рр. Загалом провів 122 матчі в національній команді, в яких забив 62 м'ячі. Учасник двох чемпіонатів світу та чотирьох Євро. У боротьбі за "Золотий м'яч-2013" фінішував четвертим.