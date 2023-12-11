Ибрагимович официально вернулся в "Милан": какова роль легенды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

42-летний скандинав вернется на "Сан-Сиро" в новой роли. За годы игровой карьеры он дважды защищал цвета "россонери" (2011-2012, 2020-2023 гг.).

Ибрагимович стал операционным партнером инвестиционного портфеля RedBird Capital Partners в сфере спорта, медиа и развлечений. Экс-нападающий "Милана" будет искать и оценивать новые возможности для компании, консультировать по бизнес-проектам, стратегиям, развитию брендов команд. Именно в структуре "россонери" он будет заниматься развитием игроков, глобальным продвижением бренда, поддержкой спецпроектов вроде построения новой арены.

RedBird Capital Partners контролируют 99,93% акций "Милана". Мажоритарным акционером "россонери" американцы стали полтора года назад. Кроме того, в портфеле компании находятся бейбсольный "Нью-Йорк Янкиз" и конюшня Формулы-1 "Альпин".

Кто такой Златан Ибрагимович

Уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба. Родился в семье хорватки и боснийца, познакомившихся в Швеции после эмиграции из Югославии.

Широкая общественность узнала об Ибрагимовиче, когда он перешел в амстердамский "Аякс". Цвета нидерландского гранда защищал в 2001-2005 гг. Затем два сезона отыграл за "Ювентус", откуда перебрался в миланский "Интер" еще на три сезона. Кампанию 2009/10 провел в рядах "Барселоны".

Позже оказался в "Милане" на два сезона, а в 2012-2016 гг. защищал цвета "Пари Сен-Жермен". Затем провел 1,5 года в "Манчестер Юнайтед" и еще два в "Лос-Анджелес Гэлакси". Вернулся в "Милан" посреди сезона 2019/20.

Ибрагимович становился чемпионом Нидерландов (дважды), Италии (5 раз – три титула с "Интером" и два Скудетто с "Миланом"), Франции (4 раза), выигрывал другие национальные трофеи. На международной арене завоевал Суперкубок УЕФА и триумфовал на Клубном чемпионате мира с "Барсой", а в составе МЮ выиграл Лигу Европы 2016/17.

В сборной Швеции выступал в 2001-2023 гг. Всего провел 122 матча в национальной команде, в которых забил 62 мяча. Участник двух чемпионатов мира и четырех Евро. В борьбе за "Золотой мяч-2013" финишировал четвертым.