Ибрагимович и "Манчестер Юнайтед" досрочно расторгли контракт

Швед заявил, что пришло время двигаться дальше

"Манчестер Юнайтед" и нападающий Златан Ибрагимович расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"Манчестер Юнайтед" подтверждает, что достиг договоренности о расторжении контракта со Златаном Ибрагимовичем. Соглашение о расторжении вступает в силу немедленно. В МЮ хотели бы поблагодарить футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелать ему успехов в будущей карьере", - говорится в заявлении "Юнайтед".

Ибрагимович стал игроком "красных дьяволов" летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017 года швед подписал новое соглашение с английским клубом на один год. В 53 матчах за МЮ Ибрагимович забил 29 голов.

Сам швед попрощался с клубом заявив, что пришло время двигаться дальше.

"Прекрасные вещи тоже заканчиваются, после двух фантастических сезонов в "Манчестер Юнайтед" настало время двигаться дальше. Спасибо клубу, болельщикам, команде, тренеру, персоналу…", - написал футболист.

Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred pic.twitter.com/vo1Gs3SUHL — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 22, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Ибрагимович на этой неделе станет игроком "Лос-Анджелес Гэлэкси".