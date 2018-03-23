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Ибрагимович и "Манчестер Юнайтед" досрочно расторгли контракт

НовостиСпорт    23.03.2018 - 09:47
Фото: Златан Ибрагимович (twitter.com/ManUtd)
Фото: Златан Ибрагимович (twitter.com/ManUtd)

Швед заявил, что пришло время двигаться дальше

"Манчестер Юнайтед" и нападающий Златан Ибрагимович расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"Манчестер Юнайтед" подтверждает, что достиг договоренности о расторжении контракта со Златаном Ибрагимовичем. Соглашение о расторжении вступает в силу немедленно. В МЮ хотели бы поблагодарить футболиста за его вклад в развитие клуба и пожелать ему успехов в будущей карьере", - говорится в заявлении "Юнайтед".

Ибрагимович стал игроком "красных дьяволов" летом 2016 года, заключив однолетний контракт. В августе 2017 года швед подписал новое соглашение с английским клубом на один год. В 53 матчах за МЮ Ибрагимович забил 29 голов.

Сам швед попрощался с клубом заявив, что пришло время двигаться дальше.

"Прекрасные вещи тоже заканчиваются, после двух фантастических сезонов в "Манчестер Юнайтед" настало время двигаться дальше. Спасибо клубу, болельщикам, команде, тренеру, персоналу…", - написал футболист.

Напомним, ранее сообщалось, что Ибрагимович на этой неделе станет игроком "Лос-Анджелес Гэлэкси".

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Теги: Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович, контракт
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