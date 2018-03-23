Ібрагімович і "Манчестер Юнайтед" достроково розірвали контракт

Швед заявив, що прийшов час рухатися далі

"Манчестер Юнайтед" і нападаючий Златан Ібрагімович розірвали контракт за згодою сторін. Про це повідомляється на сайті англійського футбольного клубу.

"Манчестер Юнайтед" підтверджує, що досяг домовленості про розірвання контракту зі Златаном Ібрагімовичем. Угода про припинення дії Угоди вступає в силу негайно. У МЮ хотіли б подякувати футболіста за його внесок в розвиток клубу і побажати йому успіхів у майбутній кар'єрі ", - йдеться в заяві" Юнайтед ".

Ібрагімович став гравцем "червоних дияволів" влітку 2016 року, уклавши однорічний контракт. У серпні 2017 року швед підписав нову угоду з англійським клубом на один рік. У 53 матчах за МЮ Ібрагімович забив 29 голів.

Сам швед попрощався з клубом заявивши, що прийшов час рухатися далі.

"Прекрасні речі теж закінчуються, після двох фантастичних сезонів в" Манчестер Юнайтед "настав час рухатися далі. Спасибі клубу, уболівальникам, команді, тренеру, персоналу...", - написав футболіст.

Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred pic.twitter.com/vo1Gs3SUHL — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 22, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ібрагімович на цьому тижні стане гравцем "Лос-Анджелес Гелексі".