IBM призупинив продаж технологій у Росії

Технологічний гігант IBM засуджує війну, яку розпочала Росією проти України. Тому більше не продаватиме жодних технологій країні-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення. Корпорація посідає шосте місце у списку найбільших компаній у світі.

"Розмовляли зі співробітниками з усього світу щодо трагедії війни в Україні. Хочемо наголосити, що правильне слово - саме "війна", а не "конфлікт". IBM не толерує жорстокості чи актів агресії, і ми засуджуємо російську війну проти України", - пише СЕО компанії Арвінд Крішна.

Також він пояснив, що компанія не продає жодних технологій країні-агресору, а також не має жодного бізнесу з російськими військовими організаціями.

IBM пішла з російського ринку (t.me/zedigital)