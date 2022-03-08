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IBM призупинив продаж технологій у Росії

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Вівторок 08 березня 2022 02:16
IBM призупинив продаж технологій у Росії IBM призупинив продаж технологій у Росії
Автор: Тетяна Самарук

Технологічний гігант IBM засуджує війну, яку розпочала Росією проти України. Тому більше не продаватиме жодних технологій країні-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення. Корпорація посідає шосте місце у списку найбільших компаній у світі.

"Розмовляли зі співробітниками з усього світу щодо трагедії війни в Україні. Хочемо наголосити, що правильне слово - саме "війна", а не "конфлікт". IBM не толерує жорстокості чи актів агресії, і ми засуджуємо російську війну проти України", - пише СЕО компанії Арвінд Крішна.

Також він пояснив, що компанія не продає жодних технологій країні-агресору, а також не має жодного бізнесу з російськими військовими організаціями.

IBM призупинив продаж технологій у РосіїIBM призупинив продаж технологій у Росії

IBM пішла з російського ринку (t.me/zedigital)

Раніше ми повідомляли, що Apple зупинив роботу реклами в App Store для Росії.

Також ми писали, що одна з найбільших криптобірж світу блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції.

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