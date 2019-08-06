IBF выдвинула условие победителю боя Деревянченко - Головкин

Международная боксерская федерация (IBF) выдвинуло условие, что победитель боя между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным обязан будет провести защиту чемпионского пояса в течение полугода после завоевания титула. Об этом сообщает ESPN.

Накануне, 5 августа, организация санкционировала этот поединок. Сторонам дали 30 дней на переговоры, после чего будут назначены промоутерские торги.

"IBF также предписала, что победитель боя за вакантный титул должен провести обязательную защиту против ведущего доступного претендента в течение шести месяцев", - говорится в сообщении.

Титул IBF стал вакантным 1 августа, когда организация отобрала его у мексиканца Сауля Альвареса. Поясом он владел с 5 мая, а лишился его за неудачные переговоры с Деревянченко.

Интересно, что Деревянченко ранее уже должен был провести бой с Головкиным, но тогда казахский боксер отказался драться за него с украинцем и освободил титул. Вакантный пояс Деревянченко разыграл с американцем Дэниэлом Джейкобс, но уступил в результате подсчета очков. Позже Джейкобс потерял пояс в бою с Альваресом.

Тем не менее, украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс.