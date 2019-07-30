IBF вновь перенесла промоутерские торги на бой с участием Деревянченко

Международная боксерская федерация (IBF) в очередной раз перенесла промоутерские торги по бою чемпиона в среднем весе Сауля Альвареса и украинца Сергея Деревянченко. Об этом сообщает Boxing Scene.

Такое решение организация приняла после того, как обе команды заявили о значительном прогрессе в переговорах. По информации издания, мексиканцу предоставили немного больше времени.

Отмечается, что дату промоутерских торгов этого боя перенесли в четвертый раз. Согласно предыдущему решению IBF, торги должны были состояться до 29 июля, о новых сроках пока не сообщается.

Напомним, Деревянченко является официальным претендентом на пояс IBF в среднем весе. Кроме этого титула Альварес владеет поясами WBC и WBA.