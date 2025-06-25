Ціни на борщовий набір пішли вниз: які овочі подешевшали в червні

Ціни на овочі борщового набору в Україні знижуються останні кілька тижнів. Приготувати страву стало трохи дешевше, адже у продажу з'являється все більше продукції нового врожаю.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про ситуацію з цінами борщовий набір у червні 2025.

Головне:

Скільки наразі коштують овочі для приготування борщу?

Який "індекс борщу" у червні 2025 і наскільки страва подорожчала за рік?

Чому ціни на борщовий набір змінюються і чого очікувати далі?

Що відбувається з цінами на борщовий набір

У червні 2025 на ринку овочів відбуваються сезонні коливання. Новий урожай із відкритого ґрунту вже дозріває, тому деякі овочі дешевшають. Але минулорічні запаси закінчуються, тож ціни на них навпаки зростають. Зокрема, це стосується овочів, які традиційно використовують для приготування борщу.

За даними звіту аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), на ринку наступна ситуація з цінами на складники борщового набору:

ріпчаста цибуля сягнула ціни в 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче торішніх показників;

сягнула ціни в 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче торішніх показників; стара картопля коштує в середньому 38 грн/кг, додавши 10% за місяць (+33% за рік);

коштує в середньому 38 грн/кг, додавши 10% за місяць (+33% за рік); молода капуста подешевшала на 66% за місяць до 25 грн/кг (але на 64% дорожче минулого року).

На профільному порталі EastFruit також зазначають зменшення оптових цін на овочі нового врожаю.

Ранній буряк наприкінці минулого тижня продавали за 25-40 грн/кг, що нижче за попередній рівень у 30-38 грн/кг. Діапазон цін на молоду моркву розширився до 25-55 грн/кг, тоді як у першій половині місяця мінімальна оптова ціна моркви становила 35 грн.

Скільки коштують овочі для борщу в супермаркетах

По супермаркетах середні ціни на овочі борщового набору старого і нового врожаю на 24 червня були такі :

Капуста білокачанна старого врожаю : 60,5 грн/кг у "Сільпо"; 56,99 грн/кг в Novus; 113,4 грн у МегаМаркеті;

: 60,5 грн/кг у "Сільпо"; 56,99 грн/кг в Novus; 113,4 грн у МегаМаркеті; Капуста молода: 29,89 грн/кг в АТБ; 36,3 грн/кг у "Сільпо"; 31,99 грн/кг в Novus;

Скриншот atbmarket.com

Картопля: 39,2 грн/кг у "Сільпо"; 36,2 грн/кг в Auchan; 42,98 грн у МегаМаркеті;

39,2 грн/кг у "Сільпо"; 36,2 грн/кг в Auchan; 42,98 грн у МегаМаркеті; Картопля молода: 27,89 грн/кг в АТБ; 38,5 грн/кг у "Сільпо"; 35,9 грн/кг у Novus; 27,9 грy/кг у Varus.

Cкриншот varus.ua

Буряк: 40,7 грн/кг в Auchan; 37,99 грн у Novus; 50,3 грн/ кг у Мегамаркеті;

40,7 грн/кг в Auchan; 37,99 грн у Novus; 50,3 грн/ кг у Мегамаркеті; Буряк ранній: 41,99 грн/кг у Novus; 29,89 грн/кг в АТБ; 33,9 грн/кг у Varus;

Скриншот atbmarket.com

Морква : 45,89 грн/кг в АТБ; 49,9 грн/кг у Varus; 45,9 грн/кг у "Сільпо";

: 45,89 грн/кг в АТБ; 49,9 грн/кг у Varus; 45,9 грн/кг у "Сільпо"; Цибуля ріпчаста : 34,4 грн/кг у "Сільпо"; 34,19 грн/кг у Novus; 39,85 грн/кг у Мегамаркеті.

: 34,4 грн/кг у "Сільпо"; 34,19 грн/кг у Novus; 39,85 грн/кг у Мегамаркеті. Цибуля ріпчаста нового врожаю: 19,9 грн/кг у Novus; 17,95 грн/кг в АТБ; 25 грн/кг у "Сільпо".

Скриншот atbmarket.com

Що буде з цінами на овочі далі: прогноз

Влітку ціни на овочі в Україні мають стати доступнішими, особливо з активним надходженням врожаю з відкритого ґрунту. Однак, попри очікуване зниження, до минулорічних рівнів ціни можуть не повернутися.

Як зазначають експерти УКАБ у щомісячному моніторингу, обсяги молодої картоплі почнуть збільшуватися наприкінці червня, що позитивно позначиться на вартості. Цибуля має подешевшати з липня зі збільшенням пропозиції нового врожаю.

Важливо враховувати, що на ціноутворення впливають численні фактори: від погодних умов (весняні заморозки, дощі, град) до обсягів виробництва, імпорту та якості врожаю. Погодні ризики, зокрема, можуть вплинути на обсяги збору врожаю і, як наслідок, на кінцеву ціну для споживача.

"Зараз виробники входять у важливу фазу виробництва, адже продукція з відкритого ґрунту буде основною пропозицією. Але існують погодні ризики, які можуть вплинути на вирощування продукції та формування загальної пропозиції на ринку. Від цього залежатиме й ціноутворення", – пояснюють в УКАБ.

"Індекс борщу" у червні 2025: скільки коштує приготувати страву

Щоб оцінити вартість борщу, економісти використовують так званий "індекс борщу". Це аналог американського "індексу Бігмака", адаптований до українських реалій.

Суть "індексу борщу" полягає у визначенні собівартості каструлі або порції борщу за класичним рецептом. Оскільки компоненти борщу входять до споживчого кошика майже кожної української родини, цей показник відображає тенденції зміни цін на базові харчові продукти.

Фото: за рік борщ в Україні подорожчав (freepik.com)

За даними звіту УКАБ, вартість продуктів для приготування трилітрової каструлі борщу у червні 2025 року становить близько 196 грн з таких інгредієнтів:

картопля 300 г – 11,4 грн;

капуста 250 г – 6,25 грн;

цибуля 150 г – 5,98 грн;

буряк 300 г – 14,7 грн;

морква 200 г – 11,42 грн;

томатна паста 140 г – 37,56 грн;

олія 30 г – 2,68 грн;

свинячі ребра – 106,5 грн.

Порівнюючи з минулим роком, вартість борщу суттєво зросла. Зокрема, "індекс борщу" у червні 2024 сягав 155 грн, що на 27% більше ніж зараз.

Проте як порівняти з минулим місяцем, страва подешевшала на 12% (у травні 2025 "індекс борщу" становив 200 грн).

При підготовці матеріалу використовувалися: аналітичний звіт УКАБ, публікації EastFruit, дані порталу Мінфін та мереж українських супермаркетів.