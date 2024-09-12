UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

І для України. Пентагон виділяє 1,2 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM

Фото: ракети AMRAAM (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Пентагон уклав контракт на 1,2 млрд доларів на виробництво ракет AMRAAM. Їх отримає й Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Компанія Raytheon отримала 1 195 985 081 доларів до раніше укладеного контракту на вдосконалену ракету "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM", - йдеться у повідомленні.

Контрактрозрахованийй на виробництво 38 ракет AMRAAM, початкових і польових запасних частин, а також іншого обладнання та заходів для підтримки виробництва.

"Роботи виконуватимуться в Тусоні, і, як очікується, будуть завершені до 31 грудня 2028 року", - зазначається в Міноборони США.

Цей контракт передбачає іноземні продажі в Бахрейн, Болгарію, Канаду, Фінляндію, Німеччину, Угорщину, Італію, Японію, Норвегію, Швейцарію, Україну і Велику Британію. 

Ракети AMRAAM для України

Ракета AMRAAM - американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для ураження повітряних цілей поза прямої видимості мети. Єдиним виробником ракет є корпорація Raytheon.

Розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року і була прийнята на озброєння ВПС США в 1991 році. Окрім США, перебуває на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини та низці інших країн-членів НАТО. Є основним озброєнням винищувачів F-16. Крім того, ці ракети використовують для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Про те, що Україна використовує ракети AMRAAM, повідомлялося ще у вересні 2023 року. Зазначимо, що це не перший контракт виробництва цих ракет. У червні 2023 року США укладали контракт на виробництво ракет AMRAAM на суму понад 1,1 млрд доларів. Частина також призначалася для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні