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I’m Ukrainian. З'явився корисний застосунок для українців за кордоном

Фото: з'явився корисний застосунок для українців за кордоном (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для українців, які вимушено переїхали до інших країн через повномасштабну російську агресію, створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Повідомляється, що за допомогою додатку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

До того ж, застосунок може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини та оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.

Зазначається, що додаток доступний тільки для українців. Його інтегровано в "Дію", саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Для користування додатком потрібно:

  • мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";
  • завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;
  • під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;
  • вибрати "Вхід через Дію".

Додаток вже працює у 19 країнах світу, а їхній перелік поступово збільшується.

Як повідомлялося раніше, вакциновані за кордоном зможуть згенерувати COVID-сертифікати у "Дії".

РБК-Україна також пояснювало, як можна отримати картку платника податків за кордоном.

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