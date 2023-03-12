I’m Ukrainian. З'явився корисний застосунок для українців за кордоном

Повідомляється, що за допомогою додатку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

До того ж, застосунок може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини та оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.

Зазначається, що додаток доступний тільки для українців. Його інтегровано в "Дію", саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Для користування додатком потрібно:

мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";

завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;

під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;

вибрати "Вхід через Дію".

Додаток вже працює у 19 країнах світу, а їхній перелік поступово збільшується.

Як повідомлялося раніше, вакциновані за кордоном зможуть згенерувати COVID-сертифікати у "Дії".

РБК-Україна також пояснювало, як можна отримати картку платника податків за кордоном.

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