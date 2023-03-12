I’m Ukrainian. Появилось полезное приложение для украинцев за границей

Сообщается, что с помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты для образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

К тому же, приложение может искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытии бизнеса.

Отмечается, что приложение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дію", именно через него происходит подтверждение гражданства.

Для использования приложения требуется:

иметь установленное на мобильном телефоне приложение "Дія";

скачать I'm Ukrainian можно по этой ссылке;

при регистрации указать адрес своей электронной почты;

выбрать "Вход через Дію".

Приложение уже работает в 19 странах мира, а их список постепенно увеличивается.

Как сообщалось ранее, вакцинированные за рубежом смогут сгенерировать COVID-сертификаты в "Дії".

РБК-Украина также объясняло, как можно получить карту налогоплательщика за рубежом.

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