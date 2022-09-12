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В Госдуме заговорили о необходимости "всеобщей мобилизации" в России

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 22:57
В Госдуме заговорили о необходимости "всеобщей мобилизации" в России Фото: В Госдуме заговорили о необходимости "всеобщей мобилизации" в России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет заявил о необходимости "полной мобилизации" в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

Депутат от партии "Единая Россия" предлагает провести "мобилизацию", иначе "цель" войны в Украине не будет достигнута.

"Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целенаправленно на победу", - сказал депутат.

Депутат считает, что российское общество напрасно тратит время, а статус "СВО" давно надо изменить.

"И мы должны мобилизовать все наши силы. Мы должны быть солидарны с нашими ребятами, которые там находятся", - добавил в конце депутат.

Напомним, что в России хотят забирать мужчин в армию, несмотря на количество детей.

Также, на войну в Украину россияне отправили жителей Камчатки и Дальнего Востока.

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Государственная дума РФ Война в Украине Мобилизация в России
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