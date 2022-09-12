В Госдуме заговорили о необходимости "всеобщей мобилизации" в России
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет заявил о необходимости "полной мобилизации" в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
Депутат от партии "Единая Россия" предлагает провести "мобилизацию", иначе "цель" войны в Украине не будет достигнута.
"Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целенаправленно на победу", - сказал депутат.
Депутат считает, что российское общество напрасно тратит время, а статус "СВО" давно надо изменить.
"И мы должны мобилизовать все наши силы. Мы должны быть солидарны с нашими ребятами, которые там находятся", - добавил в конце депутат.
Напомним, что в России хотят забирать мужчин в армию, несмотря на количество детей.
Также, на войну в Украину россияне отправили жителей Камчатки и Дальнего Востока.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.