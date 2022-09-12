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У Держдумі заговорили про необхідність "загальної мобілізації" в Росії

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Понеділок 12 вересня 2022 22:57
У Держдумі заговорили про необхідність "загальної мобілізації" в Росії Фото: У Держдумі заговорили про необхідність "загальної мобілізації" в Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Депутат Державної думи РФ Михайло Шеремет заявив про необхідність "повної мобілізації" у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

Депутат від партії "Єдина Росія" пропонує провести "мобілізацію", інакше "мети" війни в Україні не буде досягнуто.

"Без повної мобілізації, переведення на військові рейки, у тому числі й економіки, ми належних результатів не досягнемо. Сьогодні суспільство має бути консолідоване максимально та цілеспрямоване на перемогу", - сказав депутат.

Депутат вважає, що російське суспільство марно витрачає час, а статус "СВО" давно треба змінити.

"І ми маємо мобілізувати всі наші сили. Ми маємо бути солідарними з нашими хлопцями, які там знаходяться", - додав у кінці депутат.

Нагадаємо, що у Росії хочуть забирати чоловіків до армії, незважаючи на кількість дітей.

Також, на війну в Україну росіяни відправили жителів Камчатки та Далекого Сходу.

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