Били из минометов и САУ: в Сумской ОВА рассказали об обстрелах за сутки
Фото: Били из минометов и САУ: в Сумской ОВА рассказали об обстрелах за сутки (Getty Images)
Оккупанты сегодня, 12 сентября, били по двум общинам Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"18 прилетов из ствольной артиллерии в течение дня в Эсманской общине", - говорится в сообщении.
Также россияне из минометов и САУ били по Шалыгинской общине. По информации Живицкого, по громаде стреляли из крупнокалиберного пулемета.
"Эти обстрелы в Шосткинском районе прошли без разрушений и жертв", - добавил глава области.
Напомним, что вчера россияне обстреляли две общины Сумской области.
Ранее, оккупанты за день более 70 раз ударили по Сумской области.
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