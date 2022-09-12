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Били из минометов и САУ: в Сумской ОВА рассказали об обстрелах за сутки

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Украина, Понедельник 12 сентября 2022 22:34
Били из минометов и САУ: в Сумской ОВА рассказали об обстрелах за сутки Фото: Били из минометов и САУ: в Сумской ОВА рассказали об обстрелах за сутки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты сегодня, 12 сентября, били по двум общинам Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"18 прилетов из ствольной артиллерии в течение дня в Эсманской общине", - говорится в сообщении.

Также россияне из минометов и САУ били по Шалыгинской общине. По информации Живицкого, по громаде стреляли из крупнокалиберного пулемета.

"Эти обстрелы в Шосткинском районе прошли без разрушений и жертв", - добавил глава области.

Напомним, что вчера россияне обстреляли две общины Сумской области.

Ранее, оккупанты за день более 70 раз ударили по Сумской области.

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