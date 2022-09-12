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Били з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 22:34
Били з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу Фото: Били з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти сьогодні, 12 вересня, гатили по двох громадах Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня в Есманській громаді", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни з мінометів та САУ гатили по Шалигінській громаді. За інформацією Живицького, по громаді стріляли з крупнокаліберного кулемета.

"Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв", - додав очільник області.

Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли дві громади Сумської області.

Раніше, окупанти за день понад 70 разів вдарили по Сумській області.

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