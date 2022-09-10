Оккупанты за день более 70 раз ударили по Сумской области: поврежден дом, возник пожар
Оккупанты сегодня, 10 сентября, более 70 раз "били" по громадам Сумской области. В результате повреждено несколько жилых домов и автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В Николаевской громаде артобстрел был зафиксирован утром, всего было три прилета. В Краснопольской громаде в 11 утра враг совершил минометный обстрел – четыре прилета. В полдень россияне били из артиллерии, а в 15 часов в результате обстрела из минометов занялось поле площадью около двух гектаров.
В Середино-Будской громаде после 14 часов начались обстрелы: два прилета миномета, более 15 прилетов автоматического гранатомета и 16 прилетов из САУ. В результате обстрела поврежден частный жилой дом, электросеть и автомобиль.
По Великописаревской громаде обстрел велся после 14 часов. Враг пять раз ударил из ствольной артиллерии. По Эсманьской громаде около 15.20 со стороны РФ прилетело четыре мины.
Ранее сообщалось, что вчера оккупанты нанесли удар по больнице в Великой Писаревке Сумской области. В результате взрыва пострадали также лицей, два частных дома и детсад, находящиеся рядом.
Напомним, ночью 8 сентября враг обстрелял приграничье Сумской области, выпустив 21 снаряд по Юнакивской громаде.
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