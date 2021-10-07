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"Хьюстон, у нас есть перец": на МКС впервые вырастили чили

Автор: Сергей Пышкин

На Международной космической станции впервые вырасти перец чили. Первый урожай ожидают уже в конце октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.

По словам астронавтов, которые занимаются выращиванием растений в космосе плоды растут медленнее, чем на Земле. Причины этого неизвестны. Однако соответствующие исследования важны для человечества в случае долгосрочных космических миссий.

Отмечается, что выращивание происходило в специальном модуле Advanced Plant Habitat. Особенностью устройства является то, что им можно управлять дистанционно. Опыление производилось двумя способами: вручную и удаленно благодаря модулю. Несмотря на успех, оказалось, что не все плоды развились.

Второй урожай планируют собрать уже через пол года.

Сегодня же, ученые пытаются исследовать, какого размера будут плоды в условиях микрогравитации.

Фото: на МКС впервые вырастили чили (Nasa)

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NASA