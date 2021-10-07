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"Х'юстон, у нас є перець": на МКС вперше виростили чилі

Автор: Сергій Пишкін

На Міжнародній космічній станції вперше вирости перець чилі. Перший врожай очікують вже в кінці жовтня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

За словами астронавтів, які займаються вирощуванням рослин, в космосі плоди ростуть повільніше, ніж на Землі. Наразі причини цього невідомі. Однак, відповідні дослідження є важливими для людства у разі довгострокових космічних місій.

Зазначається, що вирощування відбувалося в спеціальному модулі Advanced Plant Habitat. Особливістю пристрою є те, що ним можна управляти дистанційно. Запилення проводилося двома способами: вручну й віддалено завдяки модулю. Попри успіх, виявилося, що не усі плоди розвинулися.

Другий врожай планують зібрати вже через пів року.

Сьогодні ж, вчені намагаються дослідити, якого розміру будуть плоди в умовах мікрогравітації.

Фото: на МКС вперше виростили чилі (Nasa)

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NASA