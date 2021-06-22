Hyundai закрыла сделку по покупке Boston Dynamics. Компания стоит 1,1 млрд долларов

Южнокорейский конгломерат Hyundai закрыл сделку по приобретению 80% акций производителя роботов Boston Dynamics. Сумма сделки не разглашается, но сама компания оценена в 1,1 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении на сайте.
Согласно релизу, детали соглашения не разглашаются, но говорится о покупке 80% акций Boston Dynamics. При этом в документе зафиксирована оценка компании в 1,1 млрд долларов, поэтому можно говорить о том, что сделка могла обойтись в порядка 880 млн долларов.
Еще 20% акций остаются у нынешнего владельца Boston Dynamics - японского фонда SoftBank. Пока неизвестно, как Hyundai планирует развивать направление роботов.
Отметим, в 2013 году Boston Dynamics выкупил Google, который в 2017 году продал компанию SoftBank. Компания стала известной именно в то время, когда находилась в активах японского фонда и представила робота-собаку Spot.
Напомним, ранее сообщалось, что Hyundai планировала купить Boston Dynamics за 921 миллион долларов.