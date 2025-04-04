Hyundai презентував кросовер Nexo, що працює на водні

На Міжнародному автосалоні у Сеулі корейський автовиробник офіційно представив водневий кросовер Nexo другого покоління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Новий Hyundai Nexo виконаний у стилі Art of Steel, тобто "мистецтво сталі". Суворість образу підкреслена незграбними лініями кузова та квадратними світлодіодними секціями у фарах та ліхтарях. Кросовер став більшим за попередника: довжина – 4750 мм, ширина – 1865 мм, висота - 1640 мм.
Салон вирізняється великою кількістю дисплеїв. З боків передньої панелі встановлені екрани бічних камер, адже звичних дзеркал у Nexo немає. Дисплеї приладів та медіасистеми об'єднані у вигнутий блок. У салонне дзеркало також вбудований дисплей, що передає картинку із задньої камери. Крім того, заявлено вбудований відеореєстратор, який пише картинку з усіх камер.
Передні крісла з висувними підніжками мають тонкі спинки, що збільшують запас місця на задньому ряду. За приємну атмосферу в салоні відповідає вентиляція всіх сидінь, панорамний дах та контурне підсвічування. Більшість обробки виконана з перероблених пластикових відходів. Об'єм багажника – 993 літри.
Воднева силова установка може видати пікові 190 кВт замість 135 кВт у колишнього Nexo. Цей показник складається з віддачі батареї (80 кВт проти 40 кВт) та електрохімічного генератора (110 кВт замість 95 кВт). Однак у будь-якому випадку ця величина дана із запасом, тому що тяговий електромотор на передній осі розвиває 150 кВт (204 к.с.).
Цього достатньо, щоб розігнати водневий кросовер з місця до першої "сотні" за 7,8 с. Максимальна швидкість – 179 км/год. Тягова батарея ємністю 2,64 кВт*год і три водневі балони загальним об'ємом 162,6 л забезпечують понад 700 км пробігу без дозаправки. Серійний кросовер має з'явитись на основних світових ринках до кінця цього року.
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