Hyundai презентовал кроссовер Nexo, работающий на водороде

Новый Hyundai Nexo выполнен в стиле Art of Steel, то есть "искусство стали". Строгость образа подчеркнута угловатыми линиями кузова и квадратными светодиодными секциями в фарах и фонарях. Кроссовер стал больше предшественника: длина - 4750 мм, ширина - 1865 мм, высота - 1640 мм.

Салон отличается большим количеством дисплеев. По бокам передней панели установлены экраны боковых камер, ведь привычных зеркал у Nexo нет. Дисплеи приборов и медиасистемы объединены в изогнутый блок. В салонное зеркало также встроен дисплей, передающий картинку с задней камеры. Кроме того, заявлен встроенный видеорегистратор, который пишет картинку со всех камер.

Передние кресла с выдвижными подножками имеют тонкие спинки, увеличивающие запас места на заднем ряду. За приятную атмосферу в салоне отвечает вентиляция всех сидений, панорамная крыша и контурная подсветка. Большинство отделки выполнено из переработанных пластиковых отходов. Объем багажника - 993 литра.

Водородная силовая установка может выдать пиковые 190 кВт вместо 135 кВт у прежнего Nexo. Этот показатель складывается из отдачи батареи (80 кВт против 40 кВт) и электрохимического генератора (110 кВт вместо 95 кВт). Однако в любом случае эта величина дана с запасом, потому что тяговый электромотор на передней оси развивает 150 кВт (204 л.с.).

Этого достаточно, чтобы разогнать водородный кроссовер с места до первой "сотни" за 7,8 с. Максимальная скорость - 179 км/ч. Тяговая батарея емкостью 2,64 кВт*ч и три водородных баллона общим объемом 162,6 л обеспечивают более 700 км пробега без дозаправки. Серийный кроссовер должен появиться на основных мировых рынках до конца этого года.