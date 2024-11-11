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У Hyundai назвали ключову ваду сенсорних екранів у авто: подробиці

Фото: у Hyundai назвали ключову ваду сенсорних екранів у авто (hyundai.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Hyundai визнала, що клієнтів почали дратувати сенсорні екрани, і з часом автовиробникам доведеться повертатися до аналогових клавіш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Korea JoonAng Daily.

Північноамериканський центр дизайну Hyundai (HDNA) влаштував день відчинених дверей для журналістів. Про нові продукти під час прес-конференції промовчали, натомість віце-президент HDNA Ха Хак Су відверто розповів про минулі продукти та тренди у дизайні інтер'єрів. Виявилося, що розворот на 180 градусів у бік фізичних клавіш пояснюється негативними відгуками покупців у США.

"Коли ми додавали інтегровані екрани в наші автомобілі, ми також намагалися встановити елементи керування на основі тачскринів, і людям це не сподобалося", - сказав Ха Хак Су. Спочатку Hyundai був зачарований вау-ефектом медіасистем у дусі Tesla, але в результаті було прийнято рішення повернутися до витоків.

Корейська фірма провела тестування з фокус-групою: виявилося, що люди відчувають стрес та роздратування, коли хочуть щось налаштувати в екстреній ситуації, але не можуть цього зробити.

Втім, у майбутньому сенсорні екрани можуть повернутися. У міру розвитку технологій автономного водіння та систем допомоги водієві процес керування стане комфортнішим, водій буде більш розслабленим, а значить формат дизайну інтер'єру зміниться. За кермом доведеться менше концентруватися на дорозі, з'явиться можливість прибирати ноги з педалей, а значить, салони перепроектують з урахуванням цих змін.

 

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