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В Hyundai назвали ключевой недостаток сенсорных экранов в авто: подробности

Фото: в Hyundai назвали ключевой недостаток сенсорных экранов в авто (hyundai.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai признала, что клиентов начали раздражать сенсорные экраны, и со временем автопроизводителям придется возвращаться к аналоговым клавишам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Korea JoonAng Daily .

Североамериканский центр дизайна Hyundai (HDNA) устроил день открытых дверей для журналистов. О новых продуктах во время пресс-конференции умолчали. 180 градусов в сторону физических клавиш объясняется отрицательными отзывами покупателей в США.

"Когда мы добавляли интегрированные экраны в наши автомобили, мы также пытались установить элементы управления на основе тачскрин, и людям это не понравилось", - сказал Ха Хак Су. Первоначально Hyundai был очарован вау-эффектом медиасистем в духе Tesla, но в результате было принято решение вернуться к истокам.

Корейская фирма провела тестирование с фокус-группой: оказалось, что люди испытывают стресс и раздражение, когда хотят что-то настроить в экстренной ситуации, но не могут этого сделать.

Впрочем, в будущем сенсорные экраны могут вернуться. По мере развития технологий автономного вождения и систем помощи водителю процесс управления станет более комфортным, водитель будет более расслабленным, а значит, формат дизайна интерьера изменится. За рулем придется меньше сконцентрироваться на дороге, появится возможность убирать ноги с педалей, а значит, салоны перепроектируют с учетом этих изменений.

 

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