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Hyundai готує новий великий кросовер Ioniq 9: опубліковані перші фото

Фото: Hyundai готує новий великий кросовер Ioniq 9 (прес-служба Hyundai )
Автор: Константин Широкун

Компанія Hyundai розсекретила нові знімки великого трирядного електричного кросовера. Водночас корейський бренд анонсував прем'єру новинки, яка відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі наприкінці листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

На нових знімках зображено кросовер у профіль, а також деталі екстер'єру – висувні дверні ручки, дизайн колісних дисків та піксельна оптика. Відомо, що в основу найбільшого Ioniq у родині ляже платформа E-GMP, і він буде технічно уніфікований із Kia EV9.

Прототип великого електромобіля дебютував ще три роки тому – це був концерт-кар Ioniq Seven, причому цифра в назві вказувала на кількість місць у салоні. Згодом Hyundai вирішив відмовитися від "сімки" на користь індексу 9, що визначає позиціонування електромобіля в лінійці Ioniq. Новий кросовер стане флагманом сімейства, перевершить дві інші моделі за габаритами та отримає найпередовіші технології.

Кросоверу пророкують батарею у двох варіантах, на 76,1 або 99,8 кВт*год. Віддача електричної установки може сягати 576 к.с. За попередніми даними, кросовер підтримує зарядку потужністю до 350 кВт, а заявлений запас перевищить 480 кілометрів. Модель запропонують із пневмопідвіскою, автопілотом третього рівня та набором фірмових електронних асистентів.

За попередніми даними, вироблятимуть Hyundai Ioniq 9 на американському заводі Metaplant у штаті Джорджія, випуск розпочнеться у 2026 році.

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