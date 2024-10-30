Hyundai готовит новый большой кроссовер Ioniq 9: опубликованы первые фото

На новых снимках изображен кроссовер в профиль, а также детали экстерьера – выдвижные дверные ручки, дизайн колесных дисков и пиксельная оптика. Известно, что в основу крупнейшего Ioniq в семье ляжет платформа E-GMP, и он будет технически унифицирован с Kia EV9.

Прототип большого электромобиля дебютировал еще три года назад – это был концерт-кар Ioniq Seven, причем цифра в названии указывала количество мест в салоне. Впоследствии Hyundai решил отказаться от "семерки" в пользу индекса 9, определяющего позиционирование электромобиля в линейке Ioniq. Новый кроссовер станет флагманом семейства, превзойдет две другие модели по габаритам и получит самые передовые технологии.

Кроссоверу прочат батарею в двух вариантах, на 76,1 или 99,8 кВт*ч. Отдача электрической установки может достигать 576 л.с. По предварительным данным, кроссовер поддерживает зарядку мощностью до 350 кВт, а заявленный запас превысит 480 километров. Модель будет предложена с пневмоподвеской, автопилотом третьего уровня и набором фирменных электронных ассистентов.

По предварительным данным, производить Hyundai Ioniq 9 на американском заводе Metaplant в штате Джорджия, выпуск начнется в 2026 году.