Хвилясте каре з чубчиком: Селена Гомес показала, яку зачіску обирають модниці цього літа

На фото Селена постає з виразними, але недбало вкладеними локонами середньої довжини.

Чубчик, злегка розтріпаний, гармонійно обрамляє обличчя, додаючи образу свіжості й легкого бунтарства.

Макіяж також вражає: акцент на яскраво-оранжеві губи та насичений рум’янець підкреслюють літній настрій.

Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)

Цей стиль - своєрідна відсилка до естетики 70-х і 80-х, однак з сучасною інтерпретацією.

Текстура волосся виглядає максимально живою, рухливою, ніби "щойно з пляжу", що ідеально підходить для теплого сезону.

Як повторити образ Селени крок за кроком

Стрижка

Попросіть майстра зробити м’яке каскадне каре або стрижку до плечей. Чубчик має бути густим, трохи рваним і асиметричним - ніби природно впав на лоб.

Підготовка волосся

Вимийте волосся шампунем для об’єму або хвилястої текстури. Нанесіть текстурувальний спрей або мус на вологе волосся, особливо в зону коріння.

Сушка та укладання

Використовуйте фен з дифузором, опускаючи голову донизу, щоб створити природний об’єм. Якщо волосся пряме - зробіть легкі хвилі щипцями діаметром 25-28 мм, не накручуючи до самого кінця.

Як виглядає ідеальна зачіска для літа (фото: freepik.com)

Останні штрихи

Пройдіться руками по локонах, трохи "розтріпуючи" їх для ефекту недбалості.Зафіксуйте результат спреєм із сухою текстурою або легким лаком.

Догляд за чубчиком

Щоб чубчик тримав форму, розчісуйте його пальцями або щіткою з коротким ворсом і, за потреби, укладайте феном.

Порада: Ця зачіска краще виглядає на другий день після миття - волосся легше тримає текстуру. Можна також освіжити укладку сухим шампунем.