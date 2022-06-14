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Хватит ли Украине продовольствия: ответ Минагрополитики

Фото: продовольствия достаточно в Украине, несмотря на войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на полномасштабную военную агрессию РФ, украинские аграрии продолжают работать для обеспечения продовольственной безопасности страны и мира. Уже сейчас можно сказать, что врагу не удалось сорвать посевную кампанию, поэтому Украина точно не останется без урожая.

Об этом говорится в колонке первого заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого для РБК-Украина.

По его словам, к тому же даже нынешние запасы продовольствия покрывают внутренние потребности страны на несколько лет вперед.

"Например, на сегодня у нас есть многолетний запас подсолнечного масла, кукурузы и сахара. А чтобы избежать рисков с нехваткой ключевых овощей, в этом году на западе и в центре Украины увеличены площади под продукты борщевого набора - капусту, морковь, свеклу и картофель", - подчеркнул он.

При этом Минагрополитики в режиме реального времени отслеживает состояние обеспечения государства продовольственными товарами и оперативно реагирует на любые изменения в ситуации, добавил Высоцкий.

"В целом украинский агропромышленный комплекс производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление", - сообщил замминистра.

Напомним, по данным Минагрополитики, Украине нехватка зерна не грозит, поскольку это физически невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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Министерство аграрной политики