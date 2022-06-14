Хватит ли Украине продовольствия: ответ Минагрополитики

Несмотря на полномасштабную военную агрессию РФ, украинские аграрии продолжают работать для обеспечения продовольственной безопасности страны и мира. Уже сейчас можно сказать, что врагу не удалось сорвать посевную кампанию, поэтому Украина точно не останется без урожая.
Об этом говорится в колонке первого заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого для РБК-Украина.
По его словам, к тому же даже нынешние запасы продовольствия покрывают внутренние потребности страны на несколько лет вперед.
"Например, на сегодня у нас есть многолетний запас подсолнечного масла, кукурузы и сахара. А чтобы избежать рисков с нехваткой ключевых овощей, в этом году на западе и в центре Украины увеличены площади под продукты борщевого набора - капусту, морковь, свеклу и картофель", - подчеркнул он.
При этом Минагрополитики в режиме реального времени отслеживает состояние обеспечения государства продовольственными товарами и оперативно реагирует на любые изменения в ситуации, добавил Высоцкий.
"В целом украинский агропромышленный комплекс производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление", - сообщил замминистра.
Напомним, по данным Минагрополитики, Украине нехватка зерна не грозит, поскольку это физически невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.