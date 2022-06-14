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Чи вистачить Україні продовольства: відповідь Мінагрополітики

Фото: продовольства достатньо в Україні, незважаючи на війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Незважаючи на повномасштабну військову агресію РФ, українські аграрії продовжують працювати для забезпечення продовольчої безпеки країни і світу. Вже зараз можна сказати, що ворогові не вдалося зірвати посівну кампанію, тому Україна точно не залишиться без врожаю.

Про це йдеться у колонці першого заступника голови Мінагрополітики Тараса Висоцького для РБК-Україна.

За його словами, до того ж навіть нинішні запаси продовольства покривають внутрішні потреби країни на кілька років вперед.

"Наприклад, на сьогодні у нас є багаторічний запас соняшникової олії, кукурудзи і цукру. А щоб уникнути ризиків з нестачею ключових овочів, в цьому році на Заході і в центрі України збільшені площі під продукти борщового набору - капусту, моркву, буряк і картоплю", - підкреслив він.

При цьому Мінагрополітики в режимі реального часу відстежує стан забезпечення держави продовольчими товарами і оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації, додав Висоцький.

"В цілому український агропромисловий комплекс виробляє продукції в п'ять разів більше, ніж її внутрішнє споживання", - повідомив заступник міністра.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, Україні нестача зерна не загрожує, оскільки це фізично неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

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Міністерство аграрної політики