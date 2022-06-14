Голодомор 21-го века. Как блокирование морских портов угрожает Украине и миру

Блокирование морских портов и экспорта зерна – это новый акт международного терроризма со стороны Путина. Глава Кремля не только хочет навредить Украине, но и грозит голодом сотням миллионов людей в разных странах мира. Подробнее – в колонке первого заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого.

Несмотря на полномасштабную военную агрессию РФ, оккупацию части территорий и минирование полей, украинские аграрии продолжают работать для обеспечения продовольственной безопасности страны и мира.

Уже сейчас можно сказать, что врагу не удалось сорвать посевную кампанию, поэтому Украина точно не останется без урожая. К тому же даже нынешние запасы продовольствия покрывают внутренние потребности страны на несколько лет вперед.

Например, на сегодня у нас есть многолетний запас подсолнечного масла, кукурузы и сахара. А чтобы избежать рисков с нехваткой ключевых овощей, в этом году на западе и в центре Украины увеличены площади под продукты борщевого набора – капусту, морковь, свеклу и картофель. При этом Минагрополитики в режиме реального времени отслеживает состояние обеспечения государства продовольственными товарами и оперативно реагирует на любые изменения в ситуации.

В целом украинский агропромышленный комплекс производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление. Таким образом, Украина уже много лет участвует в обеспечении продовольственной безопасности мира, экспортируя большую часть урожая зерновых в страны Европы, Азии и Африки. И именно мировая продовольственная безопасность сейчас находится под угрозой из-за блокирования украинских портов российскими войсками.

До начала войны в Украине подавляющая часть продукции экспортировалась морскими путями. Страна имела почти 3 тысячи километров морского побережья, на котором работало 18 портов, в том числе 5 – в оккупированном Крыму. Через них осуществлялась половина общего объема международной торговли Украины и экспортировалось более 50% отечественных товаров, значительную часть которых составляла продукция агропромышленного комплекса.

В прошлом году украинские фермеры обеспечили 41% от экспортных поступлений Украины – около 28 млрд долларов.

Однако российская агрессия разорвала традиционные логистические маршруты экспортных поставок с/х продукции. Ведь морские порты обеспечивали перевалку более 80% зерновых. Если до начала полномасштабной войны Украина экспортировала через свои морские порты около 5 млн тонн зерновых ежемесячно, то за первый месяц войны эта цифра сократилась в 25 раз – до 200 тысяч тонн.

И хотя в апреле и мае этого года нам удалось частично диверсифицировать каналы экспорта, переориентировавшись на железнодорожный и речной транспорт, объемы поставок зерна за границу все еще значительно отстают от довоенных показателей. В апреле было экспортировано только 1,1 млн тонн зерновых, а в мае – 1,7 млн.

В таких условиях Европа и в дальнейшем должна помогать увеличивать объемы, которые Украина доставляет по железной дороге и автомобильным транспортом в порты Румынии, Польши и стран Балтии. При этом важно увеличивать количество большегрузных пунктов пропуска и введения странами ЕС "безразрешительного режима".

Но даже этого будет недостаточно для полноценного восстановления экспорта. Несмотря на увеличение объемов, без разблокирования своих морских портов Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь довоенных показателей.

Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не может попасть более 20 млн тонн зерновых и зернобобовых и 5 млн масличных культур. Это урожай 2021 года! В июле начнется первый сбор озимых культур и вопрос экспорта станет острее.

Невозможность реализовать агропродукцию на международных рынках – это прямые убытки для украинских аграриев и экономики, а также значительное давление на платежный баланс, что негативно влияет на курс валют.

Ежемесячно из-за блокирования морских портов Украина теряет 1,5 млрд долларов.

К тому же украинские элеваторы, которые не пострадали от боевых действий, стоят переполненные. Фермерам негде хранить следующий урожай, сбор которого начнется в конце июня.

Для понимания масштабов возможного продовольственного кризиса следует отметить, что Украина входит в тройку мировых лидеров по производству и экспорту продовольствия. В год, кроме себя, она кормила еще 400 млн человек и строила планы увеличить их количество в течение 10 лет до 1 миллиарда.

В прошлом году украинский аграрный экспорт больше всего поставлялся в страны Азии – 49,1% (13,7 млрд долларов), ЕС – 30,1% (8,4 млрд долларов) и Африки-13,3% (3,7 млрд долларов). Но сегодня из-за агрессии РФ и блокировки портов Одессы и Николаева Украина не может выполнить свои контрактные обязательства и вывезти с/х продукцию, что грозит голодом сотням миллионов людей в странах Африки и Азии.

Такая ситуация обусловила резкий скачок цен на пищевые продукты во всех странах мира, а за несколько месяцев, если проблема не будет решена, она еще больше осложнит состояние продовольственного обеспечения. Голод может обусловить и дальнейший миграционный кризис.

Таким образом РФ, наряду с нефтью и газом, хочет получить еще один инструмент для глобального шантажа – продовольственный. Еще одним подтверждением этого являются случаи, когда Россия целенаправленно уничтожает бомбами хранилища зерна на востоке и юге страны. Очевидно, что это делается с целью ослабить Украину и мир.

Учитывая такое положение вещей, мировое сообщество должно объединиться и действовать уже сейчас. Сегодня Украина нуждается в поддержке мира не только в остановке российской агрессии, но и в деблокаде морских портов, а также в создании "зеленых коридоров" для экспорта сельхозпродукции. Уверен, что международное сообщество прекрасно понимает имеющиеся риски в вопросе продовольственной безопасности. Поэтому украинские морские порты в любом случае будут разблокированы.

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