Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев

Следующая зима может стать самой сложной за последние несколько десятилетий для всей Европы и для Украины в особенности. Это подтверждают не только эксперты, но и руководство членов ЕС.

О возможной нехватке газа, повышении цен и необходимости экономить энергоресурсы говорят не только в Германии и Италии – странах, которые больше всего зависят от поставок российского топлива. Об экономии и рациональном распределении заявляют в Эстонии, Дании и Швеции. Великобритания намерена даже прекратить продажу газа на континентальную Европу в случае нехватки ресурса для своих потребителей.

Если страны ЕС столкнутся лишь с нехваткой энергоресурсов из-за сокращения поставок газа Россией, то Украина из-за обстрелов территории российскими войсками может потерять и значительную часть генерирующих мощностей.

"В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", – заявил президент Владимир Зеленский в начале июня.

Для подготовки страны к отопительному сезону создан специальный штаб. Его глава – министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что отопительный сезон начнется вовремя, и правительство подготовится ко всем возможным рискам.

По его словам, тарифы на газ меняться не будут, но придется отвыкать "жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу". "Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", – написал министр в Facebook.

Снизить температурный минимум для жилых помещений с 18-20 до 16 градусов правительство может уже в ближайшее время. Принять такое решение собирались на прошлой неделе, но, как сообщили РБК-Украина источники в правительстве, еще не согласованы некоторые детали документа.

Сколько нужно газа – спор Кабмина и НАК

Ситуация с запасами энергетических ресурсов в Украине далека от идеала, но особых опасений у экспертов не вызывает. Но как минимум спорным остается вопрос газа.

Кабмин требует к октябрю накопить 19 млрд кубометров, на что руководство НАК "Нафтогаз" отвечает, что хватит и 15 млрд кубов. РБК-Украина уже писало о конфликте по этому вопросу, возникшем между премьером Денисом Шмыгалем и главой компании Юрием Витренко.

В хранилищах есть около 11 млрд кубометров газа. Его экспорт запрещен решением правительства, под запрет также попал вывоз угля и мазута. Учитывая собственную добычу газа по 1 млрд кубометров в месяц, Украина сможет пройти зиму, закупив еще 2-3 млрд кубометров, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Надо учитывать, что у нас потребление упало на 40% и может упасть еще больше. Из этого следует, что никаких проблем с газом нет, даже если мы будем его использовать на ТЭЦ", – заявил эксперт в комментарии РБК-Украина.

К началу отопительного сезона, отметил Харченко, НАК может закупить до 1,5 млрд кубометров, а феврале-марте следующего года добрать дополнительно еще какой-то объем, исходя из потребностей на тот момент.

Риск такого варианта в том, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу, после чего импорт станет невозможен или невероятно дорогим. Именно эти опасения, по информации источников издания, и стали причиной требования правительства накопить до 19 млрд кубометров газа.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что даже при дополнительном снижении потребления Украина своей добычей не покроет потребность в газе в полном объеме. А потому импортировать нужно до 3 млрд кубометров.

"Уровень потребления может быть на 90-95% покрыт собственной добычей, а объемы газа в ПХГ на 15 октября могут быть ниже обычных 18-19 млрд на 3-4 млрд кубометров. В этом базовом сценарии учтена высокая вероятность остановки российского транзита, что потребует больше газа в ПХГ для поддержания рабочих давлений в ГТС", – заявил Омельченко.

Есть большие сомнения, что поручение правительства удастся выполнить. Суточная возможность импорта составляет 54 млн кубометров. Учитывая, что до октября осталось три месяца, закупки в Европе нужно начинать прямо сейчас, причем в максимально возможных объемах. Но НАК пока практически не импортирует газ из-за высоких цен, нехватки средств и объемов свободного газа. К слову, в первые дни июля цена газа в Европе достигла 1800 долларов.

НАК пытается получить из спецфонда 226 млрд гривен для импорта как компенсацию за продажу газа по спецобязательствам. И именно эти деньги в компании хотят использовать для наполнения хранилищ до уровня 19 млрд кубометров. Соответствующий законопроект принят пока в первом чтении, однако денег для НАК все равно нет.

Омельченко считает, что в военное время абсолютно безнравственно поддерживать прибыльную компанию финансами объемом в почти 20% доходной части госбюджета. "Существующий тариф (на газ – ред.) не только покрывает все расходы внутренней газодобычи, но и инвестиционную составляющую. В то же время уровень доходности составляет не менее 40%", – отметил он.

Средства на импорт 3 млрд кубометров газа, убежден Омельченко, НАК может взять из своей прибыли (прибыль за 2021 год – 12 млрд гривен) или путем заимствований и дополнительной целевой финансовой помощи международных партнеров. К слову, на днях Кабмин снизил норматив по уплате НАК дивидендов в бюджет с 95% до 30%, что позволит компании использовать 8,5 млрд на закупку газа.

Уголь есть, проблема в обстрелах

Ситуация с углем у экспертов особых опасений не вызывает. Его запасы в необходимом объеме остались еще с прошлого года. Но даже если и возникнут какие-то проблемы с ископаемыми энергоносителями, то ситуацию может спасти атомная генерация, уверен Харченко. Это возможно при условии, что блоки АЭС не будут выводиться в ремонт в отопительный сезон.

В "Энергоатоме" заверяют, что ремонтов зимой не будет. Директор департамента информполитики компании Александр Курдинович в комментарии РБК-Украина сказал, что после начала активных боевых действий в конце февраля потребление электроэнергии сократилось на 40% и это позволило проводить ремонт.

"Сейчас на некоторых блоках проводятся ремонтные работы. К зиме все блоки будут работать в максимальном количестве для обеспечения потребностей осенне-зимнего сезона", – сказал Курдинович.

Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина с экспорта электроэнергии в Европу сможет перейти на импорт, увеличив технические возможности для этого.

"На сегодняшний день выведено из эксплуатации или находятся в зоне оккупации около 10 ГВт ликвидных мощностей электрогенерации. Из-за понижения спроса на э/э на 30-35% предполагается сокращение пиковой перегрузки зимой с 25 ГВт до 17-18 ГВт. Однако даже такое существенное уменьшение будет трудно покрыть. Следовательно, стоит готовиться к сценарию, когда экспорт э/э летом может измениться в отдельные часы пиковой нагрузки зимой на импорт – до 1,5 ГВт", – отметил Омельченко.

Чем заменить разрушенную генерацию

Ключевым вызовом и одной из самых больших проблем следующей зимы станет разрушение объектов централизованной генерации. По информации Минрегиона, из-за вражеских обстрелов повреждены Северодонецкая, Ахтырская, Кременчугская, Черниговская ТЭЦ, а также ТЭЦ в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях, Сумах, Николаеве.

"В настоящее время на этих предприятиях продолжаются ремонтные работы. В частности, уже возобновлена работа Николаевской ТЭЦ", – сообщили в Минрегионе. Подверглись ударам также 332 котельные, из которых 13 разрушены полностью.

"На сегодняшний день восстановлена 81 котельная. На предприятиях созданы резервные запасы стекла и других строительных материалов, необходимых для восстановления поврежденных объектов, однако, в связи с постоянными обстрелами населенных пунктов восстановительные работы будут выполняться в течение сентября-октября 2022 года", – сообщили изданию в Минрегионе.

Буквально на днях горела одна из крупнейших электроподстанций – Донбасская 750, находящаяся в зоне боевых действий (Бахмутский район). 4 июля повторно были нанесены массированные ракетные удары в район Углегорской ТЭС.

Обстрелы и разрушения могут продолжаться. Именно ракетные удары по объектам теплогенерации и электростанциям могут привести к самым серьезным последствиям, если к этому не подготовиться, считает эксперт по вопросам энергоэффективности Игорь Черкашин.

"Газа может хватить в хранилищах, но проблема в том, что от хранилищ его надо доставить и преобразовать в тепло, чего может не получиться из-за разрушений. В ноябре-декабре куда-то может прилететь ракета и будет "большой Алчевск" (в 2006 году из-за прорыва теплотрассы в 35-градусный мороз город остался без теплоснабжения – ред.)", - отметил эксперт.

В Ассоциации городов Украины (АГУ) считают, что основной проблемой зимы станет все же нехватка газа, а все остальное можно будет решить при наличии средств.

"Если бы газ был, никто бы не принимал решение на национальном уровне понизить температурный режим с 18 до 16 градусов. По нашей информации, газа в хранилищах будет недостаточно для обеспечения населения и бюджетной сферы", - заявил исполнительный директор АГУ Александр Слобожан.

Все мэры городов, по его словам, подготовили планы на случай чрезвычайной ситуации. Разумеется, детали этих планов, учитывая военное положение, никто публично не раскрывает. Кроме того, во многих городах, как отметил Слобожан, уже проводят децентрализацию энергообеспечения.

"Если есть одна большая ТЭЦ, то ее разделяют на несколько небольших котелен. Второй вариант – переход на альтернативные источники. Но тут нужна поддержка для привлечения кредитов – нужно показать кредиторам, что нет безнадежных долгов", - отметил Слобожан. В АГУ рассчитывают на принятие законопроекта №7427, которым предусмотрена компенсация местным властям 38 млрд гривен за разницу в тарифах на газ.

По мнению Харченко, необходимо как можно быстрее закупать новые генерирующие мощности для замены на случай повреждения существующих. Причем не дизельные генераторы, поскольку они создадут дополнительный дефицит топлива, которого и так не будет хватать. Идеальный вариант, по его мнению, – купить оборудование, которое может работать и на газу, и на дизеле. Бойлерные установки можно будет подключать к существующим сетям, которые не так подвержены разрушениям при ракетных ударах.

Там же, где генерация разрушена, считает Игорь Черкашин, необходимо оперативно закупать за средства международной помощи модульные конгенерационные (для производства тепла и электроэнергии) котельные, чтобы эффективно использовать газ. Второй вариант – модульные машины (тепловые станции). Либо же нужно принимать решение об отселении домов, где разрушены коммуникации, считает эксперт.

По словам Черкашина, украинские предприятия, к примеру, в Белой Церкви, производят такое оборудование, однако заказов на него почти нет.

В Минрегионе сообщили, что сейчас в сотрудничестве с органами местного самоуправления прорабатывается вопрос о возможности перевода котельных по сжиганию природного газа на альтернативные виды топлива (пеллеты, дрова, щепа, солома, торф) с использованием передвижных твердотопливных котельных.

"Это позволит заменить природный газ местными видами топлива в наиболее критическое время отопительного периода. Например, во время перебоев поставок природного газа. Кроме того, местные власти должны провести разъяснительную кампанию для людей, чтобы они уже сейчас начинали базовое утепление своих жилищ, квартир и домов с использованием энергосберегающих технологий", – говорится в ответе Минрегиона на запрос РБК-Украина.

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До начала отопительного сезона еще есть более трех месяцев. Но масштабы разрушений энергетических объектов с приближением зимы могут еще больше увеличиться. Учитывая, что для производства альтернативного оборудования, особенно большой мощности, необходимо время, затягивать сроки решения проблемы чрезвычайно опасно.