Хватит ли Украине э/э в случае атак на энергоструктуру: прогноз на отопительный сезон

Уже в следующем отопительном сезоне проблема может быть даже не с физическим наличием газа или угля, которого в Украине достаточно, а с возможностью их использовать. Но мощностей атомных электростанций хватит для прохождения отопительного сезона.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине".
Если в результате российских атак будут повреждены или уничтожены генерирующие мощности, то запасы угля и газа никакой роли не сыграют, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Но если "Энергоатом" будет готов работать всеми имеющимися блоками, то без электричества Украина не останется. Даже с учетом рисков, связанных с захватом Запорожской АЭС, которая может "выпасть" из энергосистемы в любой момент.
"В плохом сценарии: если разобьют угольную генерацию и перекроют газ, то при нормальной работе "Энергоатома" (станциями на контролируемой территории) мы проходим следующий отопительный сезон", - заявил Харченко.
Балансировать электрическую генерацию, по его мнению, Украина сможет за счет импорта электроэнергии из ЕС.
Напомним, Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить на начало отопительного сезона запасы газа. Объем составит не менее, чем в прошлом году - 19 млрд кубометров.
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