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Чи вистачить Україні е/е у разі атак на енергоструктуру: прогноз на опалювальний сезон

Фото: потужностей АЕС вистачить у разі атак на електростанції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Вже в наступному опалювальному сезоні проблема може бути навіть не з фізичною наявністю газу або вугілля, якого в Україні достатньо, а з можливістю їх використовувати. Але потужностей атомних електростанцій вистачить для проходження опалювального сезону.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні".

Якщо в результаті російських атак будуть пошкоджені або знищені генеруючі потужності, то запаси вугілля і газу ніякої ролі не зіграють, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Але якщо "Енергоатом" буде готовий працювати всіма наявними блоками, то без електрики Україна не залишиться. Навіть з урахуванням ризиків, пов'язаних із захопленням Запорізької АЕС, яка може "випасти" з енергосистеми в будь-який момент.

"У поганому сценарії: якщо розіб'ють вугільну генерацію і перекриють газ, то при нормальній роботі "Енергоатому" (станціями на контрольованій території) ми проходимо наступний опалювальний сезон", - заявив Харченко.

Балансувати електричну генерацію, на його думку, Україна зможе за рахунок імпорту електроенергії з ЄС.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" забезпечити на початок опалювального сезону запаси газу. Обсяг складе не менше, ніж торік - 19 млрд кубометрів.

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