Хватит на два месяца. В Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах

"Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область. Мы еще продержимся где-то два месяца на тех остатках, которые есть в трубах больших магистральных", - рассказал Гайдай.

Он отметил, что газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах и части сел Луганской области.

"Не можем уже говорить о том, что все населенные пункты с газом, буквально некоторые микрорайоны и часть некоторых сел", - добавил глава Луганской ОВА.

При этом восстановить уничтоженную инфраструктуру невозможно из-за постоянных обтрелов со стороны оккупантов.