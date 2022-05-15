Вистачить на два місяці. У Луганській області закінчуються запаси газу в магістральних трубах

"Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області. Ми ще протримаємось десь два місяці на тих рештках, які є у трубах великих магістральних", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах та частині сіл Луганської області.

"Не можемо вже говорити про те, що всі населені пункти з газом, буквально деякі мікрорайони та частина деяких сіл", - додав голова Луганської ОВА.

При цьому відновити знищену інфраструктуру неможливо через постійні обтрели з боку окупантів.