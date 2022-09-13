UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хватит ли денег в госбюджете на субсидии: ответ Минсоцполитики

Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В государственном бюджете на 2022 год на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено около 37,9 млрд гривен. По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, этой суммы хватит для поддержки граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

По данным Минсоцполитики субсидию в Украине сейчас получает 2,2 млн домохозяйств. Большинству семей субсидии были начислены автоматически.

"Сейчас мы пытаемся донести людям информацию, как получить субсидию там, где из-за войны не работают или плохо работают управления социальной защиты, почта или банки. Выплаты будут осуществляться разным способом, чтобы каждый получил свои средства, в том числе и на временно оккупированных территориях", - отметила Жолнович.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что почти 200 тысяч получателей субсидий проживают на территориях, где органы социальной защиты населения из-за военной агрессии России против Украины не выполняют свои полномочия должным образом.

Напомним, Министерство социальной политики предложило назначать субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины, поскольку это необходимо в первую очередь для переселенцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине