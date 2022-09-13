Чи вистачить коштів у держбюджеті на субсидії: відповідь Мінсоцполітики

У державному бюджеті на 2022 рік на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг передбачено близько 37,9 млрд гривень. За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, цієї суми вистачить для підтримки громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту .

За даними Мінсоцполітики субсидію в Україні наразі отримує 2,2 млн домогосподарств. Більшості родин субсидії були нараховані автоматично.

"Наразі ми намагаємося донести людям інформацію, як отримати субсидію там, де через війну не працюють або погано працюють управління соціального захисту, пошта або банки. Виплати здійснюватимуться в різний спосіб, щоб кожен отримав свої кошти, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях", - зазначила Жолнович.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що майже 200 тисяч одержувачів субсидій проживають на територіях, де органи соціального захисту населення через військову агресію Росії проти України не виконують свої повноваження належним чином.